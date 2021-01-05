Главный редактор кузбасского издания «Новости Киселевска» рассказала, что ее вызвали на допрос по делу о клевете

По словам Натальи Зубковой, следователи заинтересовались ей из-за заметки о состоянии местной школы. Речь идет о публикации, в которой говорится о том, что попечительский комитет собирает деньги на лампочки, хотя учреждению хватает финансирования из бюджета. В материале также есть выдержка из обследования технического состояния школы, согласно которому она находится в плохом состоянии. Об этом пишет местный сайт «Абажур». В прошлом месяце Госдуму ужесточила наказание за клевету.