Главный редактор кузбасского издания «Новости Киселевска» рассказала, что ее вызвали на допрос по делу о клевете

По словам Натальи Зубковой, следователи заинтересовались ей из-за заметки о состоянии местной школы. Речь идет о публикации, в которой говорится о том, что попечительский комитет собирает деньги на лампочки, хотя учреждению хватает финансирования из бюджета. В материале также есть выдержка из обследования технического состояния школы, согласно которому она находится в плохом состоянии. Об этом пишет местный сайт «Абажур». В прошлом месяце Госдуму ужесточила наказание за клевету.
2021-01-05T12:33:24+03:00
2021-01-05T12:49:32+03:00
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12:33, 05 января 2021
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