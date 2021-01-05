Генпрокуратура обнаружила в ряде российских регионов попытки повышения цен на продукты

В пресс-службе надзорного ведомства агентству ТАСС рассказали, что мерами прокурорского реагирования удалось добиться их снижения, а также предупредить необоснованный рост в республиках Башкортостан и Хакасия, Алтайском и Забайкальском краях, в Москве и других регионах.
2021-01-05T12:32:48+03:00
2021-01-05T12:41:23+03:00
https://echo.msk.ru/news/2769112-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3376702.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:32, 05 января 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
31 декабря: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)