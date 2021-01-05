Генпрокуратура обнаружила в ряде российских регионов попытки повышения цен на продукты

В пресс-службе надзорного ведомства агентству ТАСС рассказали, что мерами прокурорского реагирования удалось добиться их снижения, а также предупредить необоснованный рост в республиках Башкортостан и Хакасия, Алтайском и Забайкальском краях, в Москве и других регионах.