В штате Джорджия пройдут ключевые выборы в Сенат США

От результатов голосования зависит не только контроль верхней палаты парламента, но и, возможно, всего американского правительства.

В Сенате США заседают сто сенаторов — по два от каждого из пятидесяти штатов. До ноябрьских выборов у республиканцев было большинство в 53 голоса. По итогам выборов одно место они потеряли, а еще два — оба от штата Джорджия, ушли на второй тур, поскольку защищавшие свои места сенаторы-республиканцы не смогли набрать простое большинство голосов. Джорджия была традиционно республиканским штатом, но на состоявшихся президентских выборах победу в нем одержал Джо Байден. Оба кандидата от Демпартии — И 33-летний журналист-расследователь Джон Оссоф, и чернокожий священник Рафаэль Уорнок по последним опросам обходят республиканцев на 2 п.п. В понедельник избранный президент Джо Байден провел предвыборный митинг в Джорджии в поддержку демократов. Защищающий свое место против Оссофа 71-летний сенатор-республиканец Дэвид Пердью объявил, что уходит на самоизоляцию после контакта с человеком, у которого был подтвержден коронавирус. Для сохранения контроля над Сенатом республиканцам необходимо выиграть хотя бы одну гонку. В противном случае у демократов будет 50 голосов и решающий голос избранного вице-президента Камалы Харрис, которая будет также являться президентом Сената. В случае победы обоих своих кандидатов Демократическая партия будет контролировать и президентское кресло, и палату представителей, и Сенат.

Около трех миллионов жителей Джорджии проголосовали досрочно, из низ два миллиона — в досрочном личном голосовании. Президент США Дональд Трамп, который до сих пор добивается изменения результатов президентских выборов в Джорджии, два дня назад назвал сенатскую гонку в штате «незаконной и недействительной».