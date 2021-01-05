Ирану удалось обогатить уран до 20%, сообщает местный телеканал IRINN со ссылкой на официального представителя Организации атомной энергии Ирана.

К такому решению Тегеран подтолкнули американские санкции и выход США из сделки, объяснила ранее «Эху Москвы» политолог и востоковед Карина Геворгян. Этот шаг будет иметь прежде всего политические последствия, считает Карина Геворгян.

Власти Исламской республики решили обогащать уран до 20% и выше после убийства физика-ядерщика Мосхена Фахризаде. В Тегеране отмечают, что 20-процентный уран применяется для производства радиоактивных препаратов и в качестве топлива для исследовательского реактора.

Соединенные Штаты назвали действия Ирана ядерным шантажом.