В России за сутки, по данным властей, выявили еще 24 тысячи случаев заражения коронавирусом

Москва снова оказалась в лидерах по приросту инфицированных.

Заболеваемость ковид-19 в России сокращалась с 31 декабря, но свежие официальные данные вновь показывают рост. За сутки заболевших стало больше на 24 с лишним тысячи человек. Это почти на тысячу больше, чем днем ранее. В каждом десятом случае заболевание проходит без клинических проявлений.

Москва вернула себе первенство по количеству новых заражений. За сутки коронавирус здесь диагностировали еще почти у 5 тысяч человек. Петербург, который накануне впервые оказался в лидерах по этому показателю, теперь на втором месте. В городе выявили более 3.5 тысяч заражений. За ним идет Московская, Нижегородская и Свердловская области.

По стране лечение от коронавируса сейчас продолжают более полумиллиона человек. Выписаны по выздоровлению за прошедший день почти 23 тысячи человек.

От коронавируса за сутки умерли еще 518 пациентов. Общее число летальных случаев приближается к 60 тысячам.