Политолог Суздальцев считает правдоподобной запись сотрудников белорусских спецслужб об убийстве оппонентов Лукашенко

В СМИ появилась запись разговора якобы сотрудников белорусского КГБ — об убийстве политических оппонентов Лукашенко. Политолог Андрей Суздальцев, который также вошел в список планировавшихся к уничтожению целей, считает эту запись, появившуюся в публичном пространстве, достоверной. Как он сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», в этом списке «он был вторым номером».

«Я доверяю (этой записи), потому что она прошла проверку в Голландии, там смотрели, что нет склеек и вырезок. У меня не было иллюзий по моему поводу, он (Лукашенко) всегда вспоминал меня, жаловался Путину. И в последнее время такое напряжение чувствовалось, когда появилась такая запись. Да, мы не спецслужбы и не специалисты, а политологи. Но я его раздражаю, каждую неделю выходит моя статья уже 20 лет. И да, я стою в этом списке вторым на убийство», — сказал А.Суздальцев.

Политолог добавил, что это было ожидаемо, зная президента А.Лукашенко.

«Я подобное в принципе и ожидал, зная этого человека – Лукашенко. И занимаясь четверть века этим делом, знаю что он говорит, как он говорит .как он спит, как он ест. Жизнь заставила, это авторитарный режим. И такие вещи надо знать. Поэтому совершенно не удивлен», — отметил он.

А.Суздальцев также не выразил удивления, почему эта запись появилась в публичном пространстве: «Там есть люди, которые эту запись сохраняли. Это часть силовиков, которые работают с Лукашенко, они понимают, что рано или поздно все заканчивается. И конечно они подбирают материалы для своей реабилитации. И то, что это появилось – а это же не первый случай уже: о взрыве минского метро, по другим пропавшим людям – было ожидаемо», — сказал он.

То, что данная запись появилась именно сейчас, по словам А.Суздальцева, — «силовики находятся на таком своеобразном перепутье», как он считает, подобной информации будет появляться все больше и больше.

«Лукашенко сейчас не легитимен, общество расколото – есть люди телевизора и есть люди интернета. Людей интернета конечно больше. И опирался он только на силовиков. Это хунта. Если раньше он мог гонять силовиков опираясь на мандат народа, то сейчас такого нет. Все понимают, что такой власти он не имеет. И поэтому своими силами Лукашенко пытается силовиков замарать кровью по максимуму. А это многим не нравится. Все понимают, что бежать то некуда, что переодеваться в пингвинов в Антарктиде, найдут же везде. И вот такие вещи, как публикации записей и информации, будет все больше и больше проскакивать», — сказал политолог.

Ранее в СМИ появилась запись разговора якобы сотрудников белорусского КГБ — об убийстве политических оппонентов Лукашенко.

Из записи следует, что в 2012 году КГБ Республики Беларусь якобы вело подготовку операции по устранению своих политических оппонентов на территории других государств: нескольких бывших высокопоставленных силовиков и журналиста Павла Шеремета. На совещании обсуждается использование ядов, взрывчатых веществ, поломок автомобиля для убийств.

В 2016 году Павел Шеремет погиб от взрыва автомобиля.