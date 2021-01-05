Программа лыжной многодневной гонки Тур де Ски продолжится двумя стартами в австрийском Тоблахе

Мужчинам предстоит дистанция 15 километров свободным стилем. Девушки пробегут 10. Это будут так называемые интервальные гонки, когда лыжники стартуют друг за другом, а победитель определяется по времени. У мужчин в общем зачете лидируют два россиянина Александр Большунов и Артем Мальцев. В таком же порядке они расположились на пьедестале по итогам предыдущей гонки преследования. Лучшую скорость тогда показал олимпийский призер Денис Спицов. Задачу россиянам и всем прочим облегчили норвежцы, которые отказались участвовать в Тур де Ски из-за коронавируса. Именно поэтому у женщин лидирует американка Рози Бреннан, лучшая из россиянок Юлия Ступак на пятом месте, Татьяна Сорина – седьмая. В дистанционных дисциплинах весьма сильны шведские спортсменки.

Мужскую и женскую интервальные гонки в рамках Тур де Ски можно будет увидеть на канале Матч ТВ, начиная с 14.50.