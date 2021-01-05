Актриса Ирина Лачина, по сведениям телеканала РЕН ТВ, сообщила в полицию о пропаже своего мужа

Актер Олег Будрин ушел из дома в Москве вечером 1 января, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно. Лишь спустя сутки супруг единственный раз вышел на связь и успел сказать, что находится в некой гостинице для строителей, после чего его жена написала заявление в полицию. Лачина утверждает, что не ссорилась с мужем, и что уходя из дома, тот был абсолютно трезв.
2021-01-05T11:32:29+03:00
2021-01-05T11:32:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:32, 05 января 2021
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