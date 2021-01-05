Россия запросила у Азербайджана правовой помощи по делу о сбитом вертолете

Источник агентства Интерфакс сообщил, что в ходе расследования возникла необходимость уточнить личности некоторых подозреваемых и обстоятельства происшествия. Только после получения соответствующих материалов будет решен вопрос о предъявлении обвинения в убийстве российских военных пилотов.

Накануне следователи ужесточили квалификацию преступления. Оно расследуется по статье об умышленном убийстве. Вертолет Ми-24 был сбит в ноябре в воздушном пространстве Армении. Азербайджан назвал это случайностью и принес извинения.