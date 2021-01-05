Неустойчивая погода оставила без света тысячи россиян по всей стране

Регионы сменяют друг друга в этом метеорологичеком списке. Только что власти отрапортовали о полном восстановлении энергоснабжения в Кавказских Минеральных водах, где из-за аварии на подстанции без света остались жители Пятигорска и Кисловодска. О ремонте километров оборванных ледяным дождем линий В Псковской области губернатор Михаил Ведерников докладывал лично президенту и здесь работы идут полным ходом, но информация о последствиях погодных аномалий продолжает поступать. В Тверской области мощный циклон с перепадами температур расправился с энергетической инфраструктурой. Без света остались почти 20 000 человек в пяти районах. На местах обрывов проводов работают 90 бригад, в том числе из соседних областей. Аварийное отключение энергоснабжения зафиксировали в Иркутской области, где температура опускается ниже 20 градусов, что делает положение 20 с лишним тысяч человек очень сложным.

Ранее в МЧС предупреждали о возможности сбоев в энергоснабжении регионов, где установились аномально холодная погода.