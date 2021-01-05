Американские конгрессмены попросили ФБР завести на Дональда Трампа уголовное дело

Представители Демократической партии США Тед Лью и Кэтлин Райс считают, что глава Белого дома пытался сфальсифицировать итоги выборов. Как передает телеканал NBC, поводом для расследования они называют обнародованную на днях аудиозапись, на которой Трамп требует от секретаря штата Джорджия Брэда Рафффенспергера «найти» почти 12 тысяч голосов, которых не хватило действующему президенту для победы.

От Дональда Трампа сейчас хотят избавиться и республиканцы, и демократы. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков. По мнению Андрея Коробкова, США столкнулись сейчас с таким общественным расколом, которого не было в стране уже многие десятилетия.