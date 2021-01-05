В России выявили 24 246 заразившихся коронавирусом за сутки

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 24 246, до 3 284 384, сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Число летальных исходов за сутки в стране возросло на 518, до 59 506. Между тем в Москве зарегистрировано еще 4 842 подтвержденных случая заражения коронавирусом. Днем ранее в столице выявили 3 591 случай заражения.