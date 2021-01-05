В Британии из-за коронавируса вводят уже третий по счету карантин

О необходимости новых ограничений в видеообращении к нации сказал премьер-министр Борис Джонсон. По словам Джонсона, все школы Соединенного королевства должны перейти на дистанционный формат обучения. Кроме того, вступает в силу запрет на выход из дома за исключением уважительных причин. Ограничения продлятся как минимум до середины февраля.