Председатель «Гражданского Общества» Светов высказал свое мнение о нормах регулирования деятельности иноагентов в РФ

Председатель всероссийского движения «Гражданского Общества» Михаил Светов высказал свое мнение в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» о нормах регулирования деятельности иноагентов в РФ.

«Я к этому отношусь философски. Я знаю, что абсолютно чист перед своей совестью и перед людьми, которые ко мне прислушиваются, а что выдумает про меня государство, оно много чего выдумывает. Мне не платит ни один иностранец, мне не платит ни один фонд, мне не платит ни один олигарх – это очень удобно», — сказал он.

М.Светов считает, пока власть не начнет «безответственно раздавать людям» эти звания иноагентов, «эта кампания не будет эффективной».

«Это пока абсолютно бессмысленно, пока власть не начнет безответственно раздавать людям. Я не оправдываю те события, которые произошли. Но когда это происходит с Львом Пономаревым, он не такая фигура популярная в обществе, чтобы эту волну за собой поднять. Если это будет происходить системно и против медийных лиц, тогда эта кампания будет эффективной. И если эту кампанию они запустят, и если у них это получится, то это будет очень здорово. Мы станем чуть более одиознее с точки зрения людей, которые прислушиваются к власти, чем сейчас». – сказал М.Светов.

Согласно принятому нормативному акту, иностранными агентами в России могут быть объявлены общественные объединения, не зарегистрированные в качестве юридических лиц, а также физические лица (в том числе иностранные журналисты, занимающиеся политикой).

Кроме того, согласно новому закону, упоминая о любом иноагенте в своих материалах — как организации, так и физическом лице, — СМИ будут обязаны снабжать материалы указанием на то, что это лицо исполняет функции иностранного агента.