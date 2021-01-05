Молодежная сборная России по хоккею проиграла Канаде в полуфинале чемпионата мира

Подопечные Игоря Ларионова проиграли со счетом 0:5. В матче за третье место россияне встрется с национальной командой Финляндии, которая в свою очередь уступила Соединенным Штатам 3:4. Обе игры – Россия – Финляндия и США-Канада пройдут этой ночью.
2021-01-05T10:33:50+03:00
2021-01-05T10:39:49+03:00
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10:33, 05 января 2021
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