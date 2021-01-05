Белорусский генпрокурор пообещал привлечь к ответственности организаторов протестов за рубежом

В интервью телеканалу «Беларусь 1» Андрей Швед выразил уверенность, что митингами управляют из-за границы «из единого центра». Всего в республике заведено уже более 250 дел, связанных с беспорядками. Как уточнил глава надзорного ведомства, обвинение в судах просит назначать по таким делам максимально суровое наказание.

Массовые протесты вспыхнули в Белоруссии прошлым летом после президентских выборов. На них, по данным Центризбиркома, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.