Трехлетний конфликт между Катаром и странами Персидского залива может завершиться в ходе саммита государств региона

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад аль Тами возглавит делегацию своей страны, о чем сообщил официальный твиттер канцелярии главы государства, где также сказано, что саммит пройдет в братской Саудовской Аравии. В последние три года отношения между братьями испортились, вплоть до разрыва дипотношений. Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет обвинили Катар в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. За этим последовали санкции и как кульминация — транспортная блокада Катара. Позже к этим мерам присоединился и ряд других государств.. Сегодня документ о снятии блокады может быть подписан в ходе саммита стран залива. Первые шаги навстречу уже сделаны. Визит катарского эмира в соседнюю страну стал возможен после того, как были открыты границы между Катаром и Саудовской Аравией. Урегулировать спорные вопросы удалось при посредничестве США и Кувейта.
2021-01-05T10:32:34+03:00
2021-01-05T11:18:41+03:00
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10:32, 05 января 2021
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