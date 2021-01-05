Трехлетний конфликт между Катаром и странами Персидского залива может завершиться в ходе саммита государств региона

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад аль Тами возглавит делегацию своей страны, о чем сообщил официальный твиттер канцелярии главы государства, где также сказано, что саммит пройдет в братской Саудовской Аравии. В последние три года отношения между братьями испортились, вплоть до разрыва дипотношений. Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет обвинили Катар в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. За этим последовали санкции и как кульминация — транспортная блокада Катара. Позже к этим мерам присоединился и ряд других государств.. Сегодня документ о снятии блокады может быть подписан в ходе саммита стран залива. Первые шаги навстречу уже сделаны. Визит катарского эмира в соседнюю страну стал возможен после того, как были открыты границы между Катаром и Саудовской Аравией. Урегулировать спорные вопросы удалось при посредничестве США и Кувейта.