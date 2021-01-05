Председатель «Гражданского общества» Светов рассказал о планах на выборы в Госдуму

Председатель всероссийского движения «Гражданское Общество» Михаил Светов рассказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» о планах участия в выборах в Госдуму.

«У нас начался процесс регистрации, он займет весь год. На выборы в Госдуму у нас есть несколько кандидатов. Планы такие есть. Мы присматриваемся к политической обстановке в стране. Мы оценили свои силы, что получится, нам очень хочется устроить кампанию на федеральном уровне, что мы еще никогда не делали. Но не хочется говорить гоп, пока ничего еще не началось», — рассказал он.

М.Светов также рассказал о расколе в Либертарианской партии России, который произошел в прошлом году.

«У нас в прошлом году произошел раскол. Мелкие разногласия привели к трагическим событиям. Я вообще отстранился от работы в партии в прошлом году. Я почувствовал, что люди в партии просто нездорово на меня реагируют, и попытался удалиться из партии. Это не помогло, партия расшатался все равно», — отметил он.