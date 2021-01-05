Долги россиян, осужденных за коррупцию, в прошлом году превысили 30 миллиардов рублей

Об этом отчитались в службе судебных приставов.Желанием выплачивать штрафы за взятки и другие преступления коррупционной направленности россияне, похоже, не горят. Около девяти тысяч производств по этим делам было у приставов на исполнении в прошлом году. К декабрю осуждённые за эти преступления выплатили только небольшую часть задолженности, отметили в службе судебных приставов. Речь идет о нескольких миллиардах рублей. А всего накоплено штрафов на 31 миллиард, сообщает агентство ТАСС. В среднем штраф за коррупцию составил 5 миллионов — за несколько лет он вырос почти вдвое. В службе приставов рассказали, что в розыске находятся сотни коррупционеров-должников, они задолжали полтора миллиарда рублей. Ищут также их имущество примерно на такую же сумму. Добровольно выплатить долги по штрафам согласились немногим более тысячи осуждённых за коррупцию, уточнили в федеральном органе исполнительной власти.

Ранее в службе приставов сообщили о роста числа исполнительных производств по долгам россиян. Наибольшее количество должников приходится на Москву, область и Краснодарский край. Более 4-х миллионов наших граждан не смогли выехать за границу из-за долгов.