Группа сотрудников ФСБ, которых считают причастными к отравлению Навального, могла иметь отношение к другим убийствам

Группа сотрудников ФСБ, которых считают причастными к отравлению Алексея Навального, могла иметь отношение ещё к трём убийствам. Это следует из данных, которые опубликовал журналист Bellingcat Христо Грозев. Журналист «Дождя» Марфа Смиронова в эфире телеканала рассказала, что жертвами сотрудников ФСБ могли быть журналист Тимур Куашев, активист Руслан Магомед-Драгимов и лидер террористической организации Доку Умаров.

Смирнова также рассказала, что один из главных подозреваемых Иван Осипов удалился из социальных сетей в 2012 году, когда он, как утверждается, стал сотрудником ФСБ.