Эдварда Сноудена и Джулиана Ассанжа выдвинули на Нобелевскую премию мира

Инициатором стала ирландка Мэйрид Корриган, которая сама является лауреатом этой награды. Ее организация Peaсe People способствовала урегулированию конфликта в Северной Ирландии.

В своем письме, адресованном Нобелевскому комитету, Корриган написала, что Сноуден, работая в американской разведке, не стал молчать, зная, что американское правительство незаконно следит за гражданами, а Ассанж выполнял свой долг как издатель, раскрыв факты о военных преступлениях в Ираке и Афганистане.

Главная миссия Джулиана Ассанжа – борьба с диктатурой американских спецслужб, и у него есть множество последователей во всем мире. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал политолог Сергей Марков.Спецслужбы США и Великобритании, по словам Сергея Маркова, очень глубоко связаны друг с другом, поэтому вопрос об экстрадиции Ассанжа не имеет смысла.

Накануне британский суд отказался экстрадировать основателя «Викиликс» в США из-за его психического здоровья и риска самоубийства.