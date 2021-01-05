Молодежная сборная России по хоккею проиграла Канаде в полуфинале Чемпионата мира и теперь может рассчитывать только на бронзовые награды. Все было очевидно уже после первого периода. Канадцы были гораздо быстрее и игра почти все время шла в зоне Ярослава Аскарова, который заметно нервничал. Две шайбы он пропустил, потеряв клюшку, да и в оставшихся эпизодах мог выручить, ведь его считали главной звездой команды. При счете 0-4 во втором периоде наши забили, но канадцы попросили просмотр и судья отменил гол, зафиксировав положение вне игры. Пятую шайбу канадцы забросили уже в пустые ворота. 0-5 и Канада в финале. Капитан сборной России Василий Подколзин извинился за поражение, традиционно сказав, что это хоккей. Почти в тех же выражениях философствовал и главный тренер Игорь Ларионов, тем не менее, обещавший игрокам большое будущее. Сложнее с настоящим. Лидер сборной России Василий Подколзин забросил на турнире только две шайбы, а лучший бомбардир чемпионата Дилан Козенс только в этом матче набрал три очка.

Во втором полуфинале сборная США переиграла команду Финляндии 4-3 и теперь встретится в финале с канадцами. Бронзовые медали разыграют Россия и Финляндия.