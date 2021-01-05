В Кузбассе главного редактора одного из местных изданий вызвали на допрос в полицию

Журналистка связывает это с законом, который серьёзно ужесточает наказание за клевету.

Публикациями о плохом состоянии местной школы объяснила вызов на допрос главный редактор издания «Новости Киселёвска» Наталья Зубкова. За этим по её мнению стоит городской прокурор, приводит ее слова местное интернет-издание Абажур. Уголовное дело о клевете в отношении журналистки возбудили в конце прошлой осени. Это произошло после нескольких публикаций Зубковой, в которых она написала о том, что родительский комитет учебного заведения собирает деньги на лампочки, хотя школу достаточно финансируют из бюджета, и её плохом техническом состоянии. Власти Киселёвска и прокуратура уверяли, что со зданием школы всё в порядке. Дискуссия перетекла в интернет, где журналистка обвинила оппонентов, в том числе владелицу одного из магазинов в городе, в вымогательстве и незаконной публикации персональных данных. Появилось дело о клевете. Ему по мнению Зубковой дали ход после того как российские власти ужесточили соответствующий закон. До двух лет лишения свободы грозит сотрудникам СМИ и интернет-пользователям, если их признают виновными в распространении информации, которая порочит честь и достоинство.

В отношении Зубковой ранее заводили административное дело. Журналистку обвиняли в распространении недостоверной информации из-за ее публикаций о подземных пожарах в Киселевске.