Британский премьер объявил о введении уже третьего по счету карантина в стране

С сегодняшнего дня все школы Соединенного королевства переходят на дистанционный формат обучения, а уже завтра вступит в силу запрет на выход из дома за исключением уважительных причин. Об этом сообщает сайт ВВС. По словам Бориса Джонсона, власти встревожены из-за нового штамма коронавируса и надеются, что новые ограничительные меры позволят взять эпидемию под контроль и развернуть в стране полномасштабную вакцинацию. По планам, карантин продержится до середины февраля.
2021-01-05T09:05:41+03:00
2021-01-05T09:25:02+03:00
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09:05, 05 января 2021
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