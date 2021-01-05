Британский премьер объявил о введении уже третьего по счету карантина в стране

С сегодняшнего дня все школы Соединенного королевства переходят на дистанционный формат обучения, а уже завтра вступит в силу запрет на выход из дома за исключением уважительных причин. Об этом сообщает сайт ВВС. По словам Бориса Джонсона, власти встревожены из-за нового штамма коронавируса и надеются, что новые ограничительные меры позволят взять эпидемию под контроль и развернуть в стране полномасштабную вакцинацию. По планам, карантин продержится до середины февраля.