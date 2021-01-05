Журналист: От второго тура выборов сенаторов в Джорджии зависит, кто займет большинство в верхней палате Конгресса США

Второй тур выборов сенаторов состоится 5 января в американском штате Джорджия. Как сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» журналист-международник, американист Владимир Сухой, от этого решения жителей данного штата зависит, кто займет большинство мест в верхней палате Конгресса США при новом президенте.

«В штате Джорджия состоится второй тур по выборам сенатора от этого штата. Результаты очень важны, потому что от этого будет зависеть, какая партия будет контролировать верхнюю палату Конгресса США», — рассказал он.

По словам В.Сухого, шансы у кандидатов довольно равные, и будет «ожесточенная борьба». «Три миллиона уже проголосовало по почте. В случае близких результатов будут проводится серьезные подсчеты, результаты известны будут только через несколько дней, и возможны всякие судебные разбирательства», — отметил он.

Победа в этом штате, как отметил В.Сухой, очень важна для демократов. Для приобретения большинства в Верхней палате Конгресса им необходимо, чтобы оба сенатора от Джорджии были представителями их партии.

«Если победит хоть один из республиканцев, то будет 51 на 48, если победят два демократа, то будет 50 на 50. По традиции возглавляет сенат вице-президент, и тогда решающий голос будет за Камалой Харрис, и в этом случае демократы смогут проводить свою повестку дня. Для демократов важно сейчас выиграть хотя бы одно место, чтобы расклад в сенате был более выгоден для них», — пояснил он.

В случае победы республиканцев, то Джо Байдену будет гораздо сложнее выполнить свои предвыборные обещания.