Вряд ли предстоящие переговоры представителей Афганистана и движения «Талибан» дадут весомых результатов – эксперт

Второй раунд афганских мирных переговоров состоится сегодня в столице Катара. Эксперт по афганскому регулированию Василий Кравцов не ожидает от предстоящей встречи каких-либо весомых результатов. Свою точку зрения он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Планируется сформировать повестку дня предстоящих переговоров. Она до сих пор не сформулирована, определены общие принципы ведения переговоров, а сама повестка — конкретно вопросы, которые подлежат обсуждению на межафганских переговорах, — нет. Вокруг этого идут драки, будут драки, какие вопросы включать, а какие нет, что является предметом обсуждения, а что нет. Все это свидетельствует об искусственном затягивании процесса», — сказал эксперт.

В.Кравцов подчеркнул, что затяжные переговоры выгодны многим заинтересованным сторонам, но не самому афганскому народу.

В столице Катара 5 января должны пройти переговоры между представителями правительства Афганистана и радикального движения «Талибан» (запрещенное в РФ) Война против вооруженной группировки идет с 2015 года.