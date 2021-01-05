Правительство Афганистана возобновляет переговоры с движением «Талибан»

Встреча делегаций пройдет в Дохе. Очередные попытки договориться о прекращении огня с запрещенной в России и других странах террористической организацией Талибан Кабул предпринимает с сентября прошлого года. Похвастаться дипломатам пока явно не чем. За прошедшие месяцы стороны достигли понимания лишь по процедурным моментам, а к актуальным вопросам до сих по не перешли. На фоне ожидания нового раунда переговоров в Афганистане только за последние недели прогремели 4 взрыва. Есть жертвы и раненые. Тем не менее, участники встречи в столице Катара ждут ее со сдержанным оптимизмом. Власти рассчитывают добиться успеха в прекращении огня и насилия с учетом воли народа и национальных интересов. Год назад соглашение с талибами подписали Соединённые штаты. Вашингтон пообещал вывести иностранные силы из Афганистана к маю этого года.
2021-01-05T08:34:22+03:00
2021-01-05T08:34:22+03:00
https://echo.msk.ru/news/2769028-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:34, 05 января 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
«Дождь»: Ряд смертей оппозиционеров в российских регионах совпали с визитом туда предполагаемых отравителей Навального В частности, с датами поездки некоторых из них совпали гибель журналиста и правозащитника Тимура Куашева в Нальчике, и общественного активиста Руслана Магомедрагимова в Каспийске…
31 декабря: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)