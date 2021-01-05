Правительство Афганистана возобновляет переговоры с движением «Талибан»

Встреча делегаций пройдет в Дохе. Очередные попытки договориться о прекращении огня с запрещенной в России и других странах террористической организацией Талибан Кабул предпринимает с сентября прошлого года. Похвастаться дипломатам пока явно не чем. За прошедшие месяцы стороны достигли понимания лишь по процедурным моментам, а к актуальным вопросам до сих по не перешли. На фоне ожидания нового раунда переговоров в Афганистане только за последние недели прогремели 4 взрыва. Есть жертвы и раненые. Тем не менее, участники встречи в столице Катара ждут ее со сдержанным оптимизмом. Власти рассчитывают добиться успеха в прекращении огня и насилия с учетом воли народа и национальных интересов. Год назад соглашение с талибами подписали Соединённые штаты. Вашингтон пообещал вывести иностранные силы из Афганистана к маю этого года.