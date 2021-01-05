В Перми, по данным прессы, погиб экс-глава колонии для пожизненно осужденных «Белый лебедь»

Источники агентств ТАСС и РИА Новости в силовых структурах утверждают, что Ашот Саркисян, находясь за рулем, стал участником дорожной аварии. Причем, согласно сообщению регионального МВД, причиной смерти водителя не стало непосредственно ДТП. Уже после столкновения двух автомобилей он покончил с собой. Сейчас проводится проверка.
2021-01-05T08:32:53+03:00
2021-01-05T08:32:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:32, 05 января 2021
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