Джо Байден обвинил Дональда Трампа в невыполнении своих обязанностей

«Президент тратит время, он сокрушается и жалуется, вместо того, чтобы решать проблемы», — сказал избранный глава государства, выступая на митинге в Джорджии – его слова приводит телеканал NBC. В этом штате сегодня должен пройти второй тур выборов в сенат, от итогов которых зависит контроль над верхней палатой конгресса.

Трамп в эти дни оказался в центре скандала после того, как пресса опубликовала аудиозапись, на которой действующий президент требовал от секретаря Джорджии «найти» почти 12 тысяч голосов, которых не хватило ему для победы на выборах.