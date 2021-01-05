Корпус стражей Исламской революции задержал в Персидском заливе южнокорейский танкер

Иранские власти обвиняют судно в нарушении закона о защите морской среды. Агентство Fars передает, что танкер был задержан после того отказался реагировать на предупреждения. Судно доставили в порт Бендер-Аббас, дело в отношении нарушителя направят в суд.

Агентство Рейтер напоминает, что инцидент произошел в канун визита в Иран министра иностранных дел Южной Кореи. На повестке встречи обсуждение требования Тегерана разморозить 7 миллиардов долларов на счетах в южнокорейских банках, заблокированных в рамках американских санкций.