Молодежная сборная России по хоккею потерпела разгромное поражение в полуфинале чемпионата мира

Матч с хозяевами турнира и действующими чемпионами, канадцами завершился со счетом 0:5. Соперники россиян открыли счет уже на первой минуте игры. Теперь наша сборная поборется за бронзовые медали. Соперником станет команда Финляндии. Матч состоится завтра, тогда же пройдет финал первенства, в котором встретятся Канада и США.