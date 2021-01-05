Молодежная сборная России по хоккею потерпела разгромное поражение в полуфинале чемпионата мира

Матч с хозяевами турнира и действующими чемпионами, канадцами завершился со счетом 0:5. Соперники россиян открыли счет уже на первой минуте игры. Теперь наша сборная поборется за бронзовые медали. Соперником станет команда Финляндии. Матч состоится завтра, тогда же пройдет финал первенства, в котором встретятся Канада и США.
2021-01-05T08:07:49+03:00
2021-01-05T08:41:45+03:00
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08:07, 05 января 2021
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