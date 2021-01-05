Более 18 тысяч жителей Тверской области остаются без света

Перебои в энергоснабжении были вызваны непогодой. На регион обрушился снежный циклон, который сопровождался перепадом температур. Лед и налипший снег создают экстремальную нагрузку на линии электропередачи, рассказали энергетики агентству «Интерфакс». В ремонтных работах задействованы почти 350 человек.