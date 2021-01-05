Еще одну встречу планируют провести сегодня участники сделки о заморозке нефтедобычи

Они намерены вновь обсудить вопрос о квоте на февраль. Накануне министрам так и не удалось прийти к единому мнению, стоит ли увеличивать производство, говорят представители делегаций. Министр энергетики Александр Новак сказал, что Москва ожидает восстановления рынка нефти в новом году. Министр связывает это с позитивными новостями о борьбе с коронавирусом. По мнению Александра Новака, среди мер по стабилизации ситуации на рынке можно как раз рассмотреть увеличение добычи нефти. Россию в этом поддержал Казахстан. Однако аналитики опасаются, что на спрос может повлиять распространения новой, более заразной мутации коронавируса.

