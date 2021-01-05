В американском штате Джорджия сегодня должен пройти второй тур выборов в Сенат

Исход голосования будет определяющим для политического курса страны, сказал «Эху Москвы» тележурналист-международник Владимир Сухой. Сухой добавил, что республиканцы хотят иметь большинство хотя бы в верхней палате Конгресса США. Палата представителей уже осталась за демократами.