В американском штате Джорджия сегодня должен пройти второй тур выборов в Сенат

Исход голосования будет определяющим для политического курса страны, сказал «Эху Москвы» тележурналист-международник Владимир Сухой. Сухой добавил, что республиканцы хотят иметь большинство хотя бы в верхней палате Конгресса США. Палата представителей уже осталась за демократами.
2021-01-05T08:06:21+03:00
2021-01-05T08:06:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:06, 05 января 2021
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