Ряд смертей общественных деятелей в регионах совпали с визитом туда предполагаемых отравителей Алексея Навального

Даты поездок сотрудников ФСБ, предположительно, связанных с отравлением Навального, совпадают с убийствами или покушениями на оппозиционно настроенных людей. На это обращает внимание телеканал «Дождь».

Гибель ряда активистов на Северном Кавказе, отравления политиков, журналистов в ряде других регионов страны. С этим возможно связаны сотрудники ФСБ из группы, которая предположительно отравила Алексея Навального в Томске в августе прошлого года, отмечает телеканал Дождь. Из данных о поездках и полётах силовиков, выложенных в открытый доступ одним из авторов расследования о покушении на политика, журналистом Христо Грозевым, следует, что некоторые сотрудники спецслужбы неоднократно летали или ездили на Кавказ.

К примеру, визит туда сотрудника ФСБ Ивана Осипова, иногда он путешествовал под фамилией Спиридонов, в марте 2014 совпадает с гибелью в Нальчике журналиста и правозащитника Тимура Куашева. Его родные и коллеги считают, что он был отравлен. Спустя год Осипов летал на Кавказ в дни, когда в Каспийске погиб активист Руслан Магомедрагимов. Из опубликованных данных следует, что еще один сотрудник ФСБ Алексей Кривощёков в январе и феврале 2017 несколько раз ездил в Киров, где был отравлен журналист и политик Владимир Кара-Мурза-младший, отмечает Дождь.

Журналист Христо Грозев в эфире «Эха Москвы» ранее не исключил, что предполагаемые отправители Навального из ФСБ могут быть причастны ещё к трём убийствам.