Румынское правительство приняло закон о борьбе с ненавистью по отношению к цыганам

Так называемый «антицыганизм» в правовом акте, подписанном румынским президентом, определяется как «словесные и физические проявления, направленные против цыган» по мотивам ненависти. Как передает агентство ТАСС, под это определение попадают и атаки на организации цыганского меньшинства, их культовые помещении, традиции и язык.

Теперь публичное распространение подобных идей может повлечь за собой в Румынии заключение на срок от 3 месяцев до 3 лет. В случае, если речь идет о создании или поддержке антицыганской организации, срок может составить от 3 до 10 лет.

Цыгане — одно из крупнейших национальных меньшинств в Румынии, оно насчитывает только по официальным данным более 600 тысяч человек, это около 3% от всех жителей страны. При этом ряд социологов считает, что цыган на самом деле может быть в 3 раза больше, поскольку многие из них боятся дискриминации в свой адрес и жалуются на нее в международные организации.

При этом отношение к ним в Румынии является давней социальной проблемой, поскольку значительная часть румын, согласно опросу Института по оценкам и стратегии, считает цыган этносом, склонным к различным правонарушениям. В первую очередь, к воровству.

Цыгане на территории современной Румынии, по мнению ряда историков, появились во второй половине XIV века. В годы второй мировой войны они также стали жертвами нацистской политики геноцида.