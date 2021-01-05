Ключевые выборы в Сенат пройдут в американском штате Джорджия

От результатов голосования зависит не только контроль в Сенате, но и возможно, во всем правительстве США.

До ноябрьских выборов у республиканцев было большинство в 53 голоса. По итогам выборов одно место они потеряли, а еще два — оба от штата Джорджия, ушли на второй тур, поскольку защищавшие свои места сенаторы-республиканцы не смогли набрать простое большинство голосов.

Джорджия была традиционно республиканским штатом, но на состоявшихся президентских выборах победу в нем одержал Джо Байден. Оба кандидата от Демпартии — И 33-летний журналист-расследователь Джон Оссоф, и чернокожий священник Рафаэль Уорнок по последним опросам обходят республиканцев на 2 п. п.

Для сохранения контроля над Сенатом республиканцам необходимо выиграть хотя бы одну гонку. В противном случае у демократов будет 50 голосов и решающий голос избранного вице-президента Камалы Харрис.

В случае победы обоих своих кандидатов, демократы будут контролировать все три ветви власти — президентское кресло, Палату Представителей и Сенат.

Тем временем действующий президент США Дональд Трамп, который до сих пор добивается изменения результатов президентских выборов в Джорджии, два дня назад назвал сенатскую гонку в штате «незаконной и недействительной».