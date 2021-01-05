Более 20 тысяч человек в Иркутской области остались без электричества

Отключение коснулось почти 7,5 тыс. жилых домов и 35 социальных объектов.
Причиной стала авария, где именно пока не уточняется, передает агентство «Интерфакс».
В регионе этим утром температура воздуха опустилась до 28 градусов мороза.
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Отключение коснулось почти 7,5 тыс. жилых домов и 35 социальных объектов.
Причиной стала авария, где именно пока не уточняется, передает агентство «Интерфакс».
В регионе этим утром температура воздуха опустилась до 28 градусов мороза.
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