Власти Германии планируют обсудить продление карантинных ограничений

Канцлер Германии Ангела Меркель проведет консультации с главами правительств федеральных земель.

С необходимостью продлить ограничительные меры в регионах уже согласились. Второго января руководители земель провели онлайн-консультации и в целом достигли понимания, однако осталось договориться о деталях.

В частности, некоторые земли готовы к продлению на три недели, тогда как другие предлагают пока ограничится двумя. Кроме того, пока нет единой точки зрения по поводу учебного процесса в школах.

Не все регионы согласны с правительством, которое считает, что возвращать детей в классы нельзя. Участникам встречи предстоит весьма непростой разговор о поддержке предпринимателей, прежде всего в сфере гостиничного бизнеса.

Еще в середине октября Меркель говорила о том, что экономика Германии не выдержит второго локдауна, поскольку ее возможности не безграничны.

Нынешний режим ограничительных мер в Германии действует до 10 января.