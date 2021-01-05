В ряде российских регионов в ближайшее время ожидаются погодные аномалии, говорят в Гидрометцентре

Так, в Свердловской, Курганской, Омской, Кемеровской областях, а также ряде других регионов Урала и Сибири температура опустится ниже нормы до минус 25-30 градусов, передает агентство ТАСС. На Дальнем Востоке будет ровно наоборот, значительно теплее, чем обычно в это время года. На севере Таймыра и в Якутии температура окажется выше нормы на 20-25 градусов, отметили синоптики. На Рождество в центре европейской части России ожидается небольшой мороз и небольшой снег.