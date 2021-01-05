Саудовская Аравия и Катар откроют воздушные, наземные и морские границы

Соответствующее соглашения должны подписать сегодня в Эр-Рияде. Границы были закрыты более 3 лет, после того, как Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали с Катаром дипломатические отношения. Доху обвинили в поддержке терроризма и вмешательстве во внутренние дела других государств. В Катаре обвинения отвергали. Арабские страны требовали от эмирата понизить уровень дипломатических отношений с Ираном и прекратить военное сотрудничество с Турцией.