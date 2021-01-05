В Англии вновь вводят жесткий карантин

Это происходит уже в третий раз. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пояснил, что это связано ростом случаев заражения коронавирусом. В королевстве уже неделю ежедневно фиксируется более 50 тысяч случаев заражения. До середины февраля здесь будет действовать дистанционный режим обучения в школах. Жителям Англии разрешено выходить из дома лишь на прогулку, к врачу, в магазин.
2021-01-05T05:05:18+03:00
2021-01-05T05:05:18+03:00
https://echo.msk.ru/news/2768978-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:05, 05 января 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Новые подробности появляются о силовиках, которые могут быть связаны с отравлением Алексея Навального Телеканал «Дождь» обратил внимание, что даты поездок сотрудников ФСБ, которые фигурируют в журналистском расследовании, совпадают с датами смертей в тех регионах общественных деятелей и оппозиционеров
31 декабря: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)