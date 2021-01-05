В Англии вновь вводят жесткий карантин

Это происходит уже в третий раз. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пояснил, что это связано ростом случаев заражения коронавирусом. В королевстве уже неделю ежедневно фиксируется более 50 тысяч случаев заражения. До середины февраля здесь будет действовать дистанционный режим обучения в школах. Жителям Англии разрешено выходить из дома лишь на прогулку, к врачу, в магазин.