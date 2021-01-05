Молодежная сборная России по хоккею проиграла полуфинальный матч Канаде на чемпионате мира

Встреча в канадском Эдмонтоне завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев турнира и действующих чемпионов. Канадцы открыли счет уже на первой минуте встречи. Россияне теперь поборются за бронзовые медали первенства. Соперником в завтрашнем матче за третье место станет проигравший во втором полуфинале. Чуть позже за выход в финал будут бороться команды США и Финляндии.