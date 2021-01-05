Молодежная сборная России по хоккею проиграла полуфинальный матч Канаде на чемпионате мира

Встреча в канадском Эдмонтоне завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев турнира и действующих чемпионов. Канадцы открыли счет уже на первой минуте встречи. Россияне теперь поборются за бронзовые медали первенства. Соперником в завтрашнем матче за третье место станет проигравший во втором полуфинале. Чуть позже за выход в финал будут бороться команды США и Финляндии.
2021-01-05T05:04:00+03:00
2021-01-05T05:04:38+03:00
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05:04, 05 января 2021
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