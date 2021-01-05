Молодежная сборная Канады ведет в счете в матче с командой России

Встреча проходит в рамках полуфинала чемпионата мира. Хозяева турнира открыли счет уже на первой минуте. Сейчас идет третий период. Счет 4:0. Чуть позже во втором полуфинале встретятся сборные США и Финляндии. Финал турнира и матч за третье место пройдут завтра.