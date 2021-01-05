Шесть человек, в том числе четверо детей отравились угарным газом в квартире жилого дома в Саратове

Все они были госпитализированы, сейчас проводится проверка по факту случившегося, рассказали в местном управлении Следственного комитета. По предварительной информации, жильцы использовали газовую колонку для нагрева воды, когда почувствовали недомогание. Хозяйка квартиры успела вызвать «скорую помощь».
2021-01-05T04:06:52+03:00
2021-01-05T04:06:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:06, 05 января 2021
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