Шесть человек, в том числе четверо детей отравились угарным газом в квартире жилого дома в Саратове

Все они были госпитализированы, сейчас проводится проверка по факту случившегося, рассказали в местном управлении Следственного комитета. По предварительной информации, жильцы использовали газовую колонку для нагрева воды, когда почувствовали недомогание. Хозяйка квартиры успела вызвать «скорую помощь».