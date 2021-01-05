Reuters: Арабские страны планируют подписать сегодня соглашение о нормализации отношений с Катаром

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет прекратят блокаду эмирата, а власти Катара в свою очередь отзовут иски к ним. Дипломатические отношения с Дохой четыре арабских государства разорвали больше 3 лет назад. Они обвинили катарские власти в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Далее были введены экономические санкции и транспортная блокада эмирата. От Катара требовали понизить уровень дипломатических отношений с Ираном, закрыть телеканал «Аль-Джазира», прекратить военного сотрудничества с Турцией и закрыть турецкую военную базу.