Администрация Вашингтона призывают сторонников президента Дональда Трампа не приносить оружие на акции протеста

Они ожидаются в преддверии утверждения Конгрессом итогов выборов, победителем которых объявлен кандидат от демократов Джозеф Байден. Руководство американской столицы также просит солдат национальной гвардии быть в готовности для оказания помощи при наведении порядка. На акции протеста, как сообщается, в Вашингтон приедут тысячи сторонников Трампа, в том числе участники крайне правых и националистических организаций.