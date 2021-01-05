Администрация Вашингтона призывают сторонников президента Дональда Трампа не приносить оружие на акции протеста

Они ожидаются в преддверии утверждения Конгрессом итогов выборов, победителем которых объявлен кандидат от демократов Джозеф Байден. Руководство американской столицы также просит солдат национальной гвардии быть в готовности для оказания помощи при наведении порядка. На акции протеста, как сообщается, в Вашингтон приедут тысячи сторонников Трампа, в том числе участники крайне правых и националистических организаций.
2021-01-05T04:05:36+03:00
2021-01-05T04:05:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:05, 05 января 2021
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