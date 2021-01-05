Второй тур выборов в американский Сенат пройдет сегодня в штате Джорджия

Здесь решается судьба не только двух мандатов в верхней палате Конгресса, но также и кто будет ее контролировать. Для того, чтобы заполучить большинство в Сенате, Демократической партии требуется победа обоих ее кандидатов. В то же время если контроль сохранят республиканцы, они смогут блокировать многие инициативы избранного президента, члена Демократической партии Джозефа Байдена. Между тем накануне голосования вокруг действующего президента, республиканца Дональда Трампа разгорелся скандал. Газета The Washington Post опубликовала фрагменты записи телефонного звонка, в ходе которого хозяин Белого дома добивался от руководства штата, чтобы они изменили результаты голосования в пользу Трампа.