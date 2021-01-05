Немецкие власти обсуждают вопрос о продлении карантина

Канцлер Ангела Меркель планирует обсудить сегодня этот вопрос с главами федеральных земель. По мнению экспертов, ограничительные меры могут продлить до конца января. Регионы согласны на подобный шаг, но камнем преткновения стали сроки действия ограничений. Также нет единства по вопросу о работе школ. Нынешний карантин действует в ФРГ с середины декабря.