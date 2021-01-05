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03:08, 05 января 2021

Задержанный в США за порчу вакцины от коронавируса фармацевт является сторонником теории заговора

По словам полицейских, которые приводит агентство АР, бывший работник медицинского центра пытался уничтожить сотни доз препарата, поскольку считал, что они могут вызвать мутации в ДНК людей. Согласно материалам расследования, задержанный 46-летний Стивен Бранденбург успел испортить несколько емкостей с вакциной, которую могли бы получить около полутысячи человек. Дезинформация о вакцинах распространилась в Интернете, говорят в полиции. Как рассказали в руководстве самого медицинского центра, Бранденбург намеренно вынул флаконы из холодильника и оставил их на ночь. Сейчас он освобожден под залог.



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